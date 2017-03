Cambriolages à Crémines et Eschert

Crémines et Eschert ont été la cible de cambriolages selon une information du Quotidien Jurassien. Les faits se sont produits durant la nuit de vendredi à samedi. Trois entreprises ont été visitées. La police n’a pas précisé si ces événements étaient liés, elle n’a pas non plus donné d’information sur l’étendue des dégâts. /mdu