Cambriolages en série à Péry

La commune de Péry a connu une vague de cambriolage la semaine dernière. La police cantonale bernoise nous a confirmé avoir reçu six annonces pour des vols par effraction entre le 4 et le 10 mars, dont une tentative. Trois de ces méfaits ont été commis dans la nuit de vendredi à samedi. Ce sont des maisons ou des appartements qui ont été visés. Des enquêtes indépendantes ont été ouvertes pour chaque cas. Les forces de l’ordre doivent déterminer si les affaires sont liées entre elles. Personne n'a encore été arrêté. La porte-parole Sidonie Perroud précise qu'il est fréquent que les cambriolages se produisent par vague et que cette situation n'est donc pas très surprenante. Du côté des autorités, la maire Nelly Schindelholz n’avait pas plus d’information à ce sujet, mais elle appelle les citoyens de la commune à la prudence./ast