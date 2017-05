Les opposants fédérés contre le contournement autoroutier de Bienne

Une semaine après la fin du délai d’opposition, Patrimoine bernois, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et Helvetia Nostra publient un communiqué commun. Elles y critiquent une politique d’un autre temps, et un ouvrage à l’impact sans précédent en Suisse sur l’environnement et le paysage. Surtout, elles estiment que ce contournement n’est pas nécessaire. Au contraire, l’ouvrage participerait au problème qu’il est sensé résoudre. Pour Peter Huber, avocat des associations opposantes, le contournement encourage la circulation des véhicules individuels, alors même qu’il faudrait plutôt chercher à la diminuer. Un argument partagé par d’autres associations.

Ouverture à la discussion

Les organisations demandent la révision du projet général. Peter Huber estime que le blocage engendré par cette opposition doit être envisagé seulement sur le court terme. Le but est de provoquer la discussion et d’envisager d’autres solutions. L’avocat de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, Patrimoine bernois et Helvetia Nostra invite les autorités à prendre un moment pour réfléchir à la situation. /lgu