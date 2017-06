L’univers fantastique de Régis Loisel imprègne Delémont’BD

La fée clochette et le Fourreux de Régis Loisel débarque à Delémont. Après Zep et Milo Manara, au tour de l’un des précurseurs de l’héroïc fantasy en bande dessinée de porter le sceptre de Grand Trissou lors de Delémont’BD. Le festival se déroule ce week-end dans la capitale jurassienne. L’artiste français, auteur de « La Quête de l’oiseau du temps », du « Magasin général » ou encore de « Peter Pan » et du « Café Zombo », son dernier album qui reprend Mickey, est passé dans nos studios le temps d’une interview en direct dans le journal de 12h15.

Nous avons parlé avec lui de ses personnages si singuliers, de ses univers fantastiques, de son style et ses inspirations mais aussi de Delémont'BD. L’interview complète ci-dessous. /lbr