Surménage à la caisse de chômage Unia à Bienne

Trois collaborateurs de la caisse de chômage d'Unia de Bienne ont passé trop de temps au travail. Ils ont effectué beaucoup trop d'heures supplémentaires en 2013. L'un a même fait un "burn-out". Malgré les appels à l'aide, le responsable n'a pas réagi. La caisse biennoise n'appliquait pas la saisie interne du temps de travail. L'employé concerné par l'épuisement professionnel avait accumulé 320 heures supplémentaires. Le porte-parole d'Unia, Pepo Hofstetter, a confirmé vendredi une information parue dans le journal alémanique Blick. L'employé a été mis en congé maladie au milieu de 2014. Après quatre mois, il a regagné son poste. Parallèlement, il a porté plainte contre Unia. L'Autorité régionale de conciliation de Berne-Mittelland lui a accordé une indemnité de 10'000 francs en 2016. La loi interdit plus de 170 heures supplémentaires par année civile.

Négligences internes

Même le service juridique d'Unia a conclu que le syndicat n'a pas, dans ce cas, satisfait à son devoir d'assistance et pas respecté les droits de la personnalité, selon un courriel interne publié par le Blick. Pour Corrado Pardini, conseiller national et membre du comité d'Unia, ce cas montre de façon exemplaire que même le syndicat n'est pas à l'abri de dysfonctionnements si le temps de travail n'est pas strictement contrôlé. Or, c'est justement ce qui est arrivé à Bienne, où les heures de travail n'étaient pas saisies de manière stricte.

Le chef responsable a été muté à un autre poste. Unia a mis en place deux nouvelles responsables, l'une à la caisse de chômage de Bienne, l'autre à celle de Soleure, deux régions qui n'étaient pas séparées auparavant. De plus, du personnel supplémentaire a été engagé et le respect des heures de travail a été imposé. /ATS