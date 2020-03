Unia Transjurane demande la fermeture des chantiers, la CPPJB aussi

Après avoir demandé la fermeture des industries horlogères, Unia Transjurane formule la même requête pour tous les chantiers de construction ainsi que l’artisanat dans le Jura et Jura bernois. Le syndicat exige « que le Gouvernement jurassien et le Conseil exécutif du canton de Berne prennent les arrêtés nécessaires pour la sécurité des travailleurs de ces secteurs et la santé économique des entreprises ». Ce sont notamment les travailleurs du bâtiment, maçons et ouvriers de l’artisanat, qui exhortent les entreprises encore en activité d’emboîter le pas à celles qui ont déjà pris la décision de fermer leur chantier face à l’épidémie de Coronavirus.







La CPPJB se joint à la démarche



Dans une démarche indépendante de celle des syndicats, la Société suisse des entrepreneurs, section Jura, a envoyé un courrier au Gouvernement jurassien pour lui demander d'ordonner l'arrêt des chantiers sur le territoire cantonal sous certaines conditions. « Cela concerne ceux dont la configuration ne permet pas de respecter les prescriptions de l'OFSP », confirme le secrétaire de la SSE-JU, Vincent Bédat. La Commission paritaire professionelle du bâtiment et génie civil du Jura bernois (CPPJB) a formulé la même demande, selon le communiqué d'Unia signé du secrétaire syndical François-Xavier Migy, également président de la CPPJB.







Genève et Vaud ont déjà annoncé la fermeture des chantiers

Les cantons de Genève et Vaud ont décidé mercredi de suspendre les chantiers de construction. Au Tessin, le chantier de la nouvelle patinoire de la Valascia a également été arrêté alors que des ouvriers continuent de travailler, à l'heure actuelle, sur celui de la patinoire de Porrentruy. /comm+jpi