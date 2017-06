Le Parlement jurassien accueille Moutier

Le Conseil municipal de Moutier presque in corpore était présent. Seule la conseillère municipale Silvia Rubin de Interface n'a pas pu assisté à la cérémonie pour des raisons professionnelles. Les conseillers municipaux pro bernois Jean-Jacques Clémençon et Marc Tobler eux étaient bien là. Une délégation du bureau du Conseil de ville de Moutier ainsi que les deux précédents maires autonomistes Jean-Rémy Chalverat et Maxime Zuber ont également pris part à la cérémonie, tout comme une vingtaine de maires jurassiens.

Deux personnes ont pris la parole, à savoir le président du Parlement jurassien Frédéric Lovis puis le maire de Moutier Marcel Winistörfer.

Le premier citoyen du canton du Jura a tout d’abord déclaré « Bienvenue chez vous ». Frédéric Lovis a particulièrement salué la présence «des personnes déçues, tristes et fâchés aujourd’hui».

« À nous de nous apprivoiser »

Le maire prévôtois, qui venait pour la première fois de sa vie au Parlement jurassien, a ensuite débuté son discours en déclarant « on est chez nous », comme scandait la foule dimanche dans les rues de Moutier. « Vous avez un État, c’est le fruit de votre travail. À nous maintenant de tout faire pour le rejoindre au mieux, de le renforcer et le développer. À nous désormais de nous apprivoiser », a poursuivi Marcel Winistörfer. S’en est suivi toute une série de remerciements à tous les acteurs qui ont œuvré jours et nuits pendant des semaines, des mois voire des années pour aboutir à ce OUI dans l’urne dimanche à Moutier.

La cérémonie s’est terminée par l’entonnement de la Rauracienne à laquelle les deux élus pro bernois Marc Tobler et Jean-Jacques Clémençon n’ont pas assisté. /afa