Une nouvelle usine pour Richard Mille

Richard Mille va construire un nouveau bâtiment. La marque horlogère, située aux Breuleux, va bâtir une nouvelle infrastructure de 800 m2 dans le bas du village franc-montagnard. L’édifice abritera trois étages et sera situé juste à côté de l’infrastructure existante de l’entreprise Proart qui constitue une des entités de Richard Mille. La demande de permis de construire sera déposée prochainement.

« Un peu à l’étroit »

Le nouveau site sera notamment affecté pour des bureaux techniques ainsi que pour la fabrication de boîtes de montres ainsi que pour divers éléments de mouvement. « On se trouve un peu à l’étroit dans les locaux placés dans le haut de la commune des Breuleux », explique le directeur de la production. Par ailleurs, Yves Mathis affirme « qu’on anticipe les éventuelles augmentations de volume dans les prochaines années. » Le responsable ne s’emballe pas pour autant. « On reste toujours très soucieux de la marche des affaires de la marque et de ne pas avoir des stocks pléthoriques », détaille-t-il.

Créations d’emplois difficilement quantifiables

« Il est clair qu’on va devoir engager du personnel supplémentaire », dit Yves Mathis. Le directeur de la production ne peut toutefois pas quantifier la hausse des travailleurs. « Cela dépend toujours du volume de montres qu’on va produire. Je ne peux ainsi pas vous dire si 10, 20, 50 ou 100 personnes en plus seront enrôlées ».

Motus et bouche cousue sur le coût des travaux

Enfin, Yves Mathis n’a pas souhaité s’étendre sur les coûts du chantier. « Comme les demandes d’offres sont en cours, il est difficile de poser un budget à ce stade », nous a-t-il affirmé. On peut toutefois supposer que les frais se montent à plusieurs millions de francs pour ce projet. /bbo