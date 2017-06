Un nouveau dimanche dédié à la mobilité douce

Les voitures seront une nouvelle fois bannies de nombreuses routes dimanche dans la Vallée de Delémont. La neuvième édition du SlowUp Jura est au programme de 10h à 17h. Le parcours de 34 kilomètres est le même que les années précédentes. Les participants traverseront les villages de Courroux, Courcelon, Vicques, Courrendlin, Châtillon, Courtételle, Courfaivre, Bassecourt et Develier. La place de la gare de Delémont accueillera, elle, comme de coutume le village officiel.

Des bénévoles qui se font rares

Plus de 20'000 personnes sont attendues pour ce neuvième SlowUp, tout comme de nombreux bénévoles. Ils sont toutefois de plus en plus difficiles à trouver selon Cédric Cerf, le responsable marketing de la manifestation. Les derniers ont été recrutés en début de semaine. Les pompiers de Delémont et ceux du Haut-Plateau n’assurant plus la sécurité, il a fallu dénicher davantage de volontaires pour s’occuper de cette tâche.

Une trentaine de sociétés locales proposeront un stand sur les neuf aires d’animation. Au chapitre culinaire, plusieurs menus SlowAppétit composés de produits locaux, seront proposés aux sportifs ainsi que de la cuisine exotique dans la cour du château à Delémont. Concernant les animations, un bowling humain est organisé à Courtételle, un mur de grimpe à Châtillon ou encore des démonstrations de drones à Courrendlin. Le musée jurassien d’art et d’histoire proposera aussi une rencontre avec les éleveurs de Jura Lama et leurs animaux.

Davantage de transports publics

Les organisateurs ont, par ailleurs, souhaité cette année améliorer la desserte en transports publics. Le temps de trajet entre Delémont et le Val Terbi sera ainsi raccourci grâce à une déviation à travers la plaine de Bellevie à Courroux. Les citoyens de Courfaivre pourront, eux, prendre un bus depuis la capitale jurassienne.

Le départ officiel de la manifestation sera donné sur la place de la gare à Delémont à 10h. La championne cycliste, Lise-Marie Henzelin, coupera le ruban de cette neuvième édition du SlowUp. /comm+alr