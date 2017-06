Un Slow Up 2017 animé

Près de 23'000 personnes ont sillonné hier la vallée de Delémont. En vélo, à pieds ou à rollers, elles ont parcouru 34 kilomètres à l’occasion du Slow Up Jura. Cette neuvième édition a connu le même succès que l’an dernier. Les coureurs ont bénéficié d’une météo idéale en matinée. La chaleur de l’après-midi a toutefois nécessité l’intervention des secours à plusieurs reprises. Aucun chiffre précis n’a été communiqué. Les organisateurs ont également confié leur intention d’inviter des entreprises prévôtoises à participer à la dixième édition du Slow Up Jura, sous forme de stand, par exemple. Ils ont également présenté le t-shirt qui sera porté pour les dix ans de la manifestation. Pour cet anniversaire, les organisateurs ont voulu revenir à la couleur originelle de l’événement, à savoir l’orange. Ils donnent d’ailleurs déjà rendez-vous aux sportifs, dimanche 24 juin 2018 pour la dixième édition du Slow Up Jura./lhu