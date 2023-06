Le slowUp Jura sous le soleil

Le slowUp Jura 2023 tire sa révérence. La 13e édition de la manifestation qui s’est déroulée ce dimanche dans la Vallée de Delémont a attiré près de 18'000 personnes. C’est environ 5'000 de moins que l’an dernier qui avait vu le retour du slowUp Jura après deux annulations pour cause de pandémie. Les organisateurs évoquent toutefois « un succès renouvelé » pour la manifestation qui a permis aux participants de parcourir les routes de la région à vélo, en roller, en trottinette ou encore plus simplement à pied. Le slowUp Jura bénéficiait cette année du budget le plus faible de son histoire, comme l’a indiqué son responsable de la communication et du sponsoring. Cédric Cerf a précisé que le retrait de certains partenaires nationaux avait nécessité une adaptation au niveau financier, d’autant que les charges en termes de sécurité ont augmenté ces dernières années. L’édition 2023 a également marqué par la disparition de l’aire d’accueil de Châtillon, faute de bénévoles, ce qui ne signifie pas une perte d’engouement pour la manifestation, selon le responsable communication et sponsoring. Cédric Cerf ainsi que la coordinatrice Antonia Piñol quittent, par ailleurs, l’organisations du slowUp Jura au terme de cette 13e édition. Ils ont assumé leurs fonctions respectives depuis la création de la manifestation. Le président, Claude Hêche, reste en place à la tête de l’association.