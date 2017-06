Pétition contre le contournement Ouest de Bienne

« Biel mon amour ». C’est le nom de la pétition lancée hier par les opposants au projet de contournement Ouest de Bienne. Le texte demande aux autorités fédérales de stopper l’idée en trouvant une autre solution, selon le Journal du Jura. Près de 1'000 signatures ont été récoltées en quelques heures. La pétition est soutenue par un bon nombre de personnes, à savoir le comité « Axe Ouest : pas comme ça ! », Pro Velo Bienne Seeland Jura bernois, l’Association transport et environnement et Les Verts et les Jeunes Verts de Bienne. /jeb