Une cycliste happée par un véhicule à Bienne

Une adolescente blessée alors qu’elle circulait en vélo en ville de Bienne. L’incident s’est produit jeudi vers 14h sur la route de Neuchâtel. La jeune fille roulait en direction du giratoire du Seefeld. Peu avant le croisement, elle aurait été happée par un véhicule de livraison bleu et blanc attelé d’une remorque. La cycliste est alors tombée au sol et s’est gravement blessée à la main. L’automobiliste a poursuivi sa route sur la rue du Débarcadère. La police cantonale bernoise lance un appel à témoin pour éclaircir les causes de cet accident, dont elle a été informée le lendemain. Les occupants d’une voiture de couleur grise métallisée, qui est passée à côté juste après cet incident, sont notamment priés de s’annoncer au 032 344 51 11. /ncp+comm