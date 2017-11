Des vérifications sur la variante Axe Ouest mieux comme ça

Les réactions n’ont pas tardé. Il y a 10 jours, le comité d’opposants à la branche ouest de l’A5 à, Bienne, présentait sa proposition de contournement autoroutier. Le comité Pro A5 branche Ouest demande désormais une vérification des faits concernant cette nouvelle variante. Elle prévoit d’éliminer les deux jonctions à ciel ouvert et propose de creuser un tunnel de cinq kilomètres qui longe la gare et le lac. Des interventions parlementaires urgentes ont été déposées jeudi au Grand Conseil bernois et aux Conseils de ville de Bienne et Nidau.

Dans une première étape, la proposition doit être examinée sommairement et sans coûts induits importants quant à sa faisabilité fondamentale. Les intervenants attendent en particulier des renseignements sur les répercussions en termes de trafic routier à Bienne et dans la région, ainsi que sur la faisabilité architecturale et technique, les coûts induits et les effets sur l’environnement, l’économie et la société

Dans une deuxième étape, si une faisabilité fondamentale existe, l’examen doit être approfondi. Les politiciens exigent en outre que les résultats soient présentés au public de manière appropriée. /comm+anl