Les exportations horlogères suisses ont brillé en octobre

L'horlogerie suisse a continué de profiter de la reprise de quelques marchés clés et a bénéficié d'un effet de base très favorable en octobre. Les exportations du secteur ont progressé de 9,3% sur un an, à plus de 1,8 milliard de francs.

Les exportations horlogères ont ainsi enregistré en octobre leur septième hausse mensuelle de l'année, a indiqué mardi la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). Sur dix mois, la branche a également confirmé son redressement et affiche une progression de 2,4%.

La plupart des 30 principaux marchés se sont avérés positifs durant le mois d'octobre. Hong Kong (+15,8%) et la Chine (+18,2%) ont continué sur leur lancée. Les exportations vers les Etats-Unis sont en revanche restées négatives (-7,3%).

/ATS