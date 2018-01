La tempête coupe le trafic et l'électricité dans le Jura bernois et Bienne

La tempête Burglind a frappé la Suisse de plein fouet mercredi matin. Des vents de secteur Ouest ont provoqué plusieurs dégâts et dérangements. La police cantonale bernoise indique avoir reçu environ 250 annonces dans l’ensemble du canton jusqu’à 11h30, dont 40 dans la région Jura bernois-Seeland. Elles concernent surtout des chutes d’arbres, d’objets de chantier et de tuiles. Aucun blessé n’est à déplorer. De nombreux sapeurs-pompiers régionaux et locaux sont engagés.

Plusieurs voies de circulation bloquées

Un arbre est tombé entre Le Fuet et Bellelay, bloquant le trafic dans les deux sens. Selon l’Office des ponts et chaussées, la route sera fermée jusqu’en milieu d’après-midi. Des incidents similaires se sont aussi produits entre Mont-Tramelan et Saint-Imier, Mont Crosin et Les Breuleux ainsi qu’entre Reconvilier et Saules.

Des perturbations sur le trafic ferroviaire sont aussi à signaler. La liaison Tavannes- Tramelan est interrompue pour une durée indéterminée. Selon les CJ, de nombreux arbres de la forêt d’Orange sont tombés sur les rails. Des bus de remplacement assurent le trajet avec du retard. Le tronçon La Cibourg - La Chaux-de-Fonds est aussi bloqué.

Coupures de courant

La tempête a également provoqué des coupures de courant, dans les cantons de Berne et du Jura. Près de 14'000 clients des BKW ont été privés d'électricité dans la matinée ou le sont encore. Selon un communiqué, le personnel de l'entreprise est en état d'alerte depuis mercredi matin, mais de nouvelles perturbations ne peuvent être exclues. /anl