Les Verts listent neuf objectifs pour le canton de Berne

Alliance avec le PSJB

Le parti s’est apparenté au Parti socialiste du Jura bernois et appuie son candidat, Christophe Gagnebin pour le siège régional au Conseil-exécutif. Les Verts visent à conserver le siège de leur députée au Grand Conseil ainsi que celui au CJB. « Mais avec une liste pareille, on peut être un peu plus ambitieux » glisse le président de la section, Mathieu Chaignat. Parmi les actions de campagne, le parti invite la population à une rencontre avec le conseiller d’Etat Bernhard Pulver le 25 janvier. Il a conclu sa conférence en manifestant son engagement contre l’initiative « No Billag ». /sca