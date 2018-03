Accident mortel à Lyss

Un accident mortel s’est produit tôt samedi matin dans le Seeland. Un homme de 39 ans qui circulait de Wiler bei Seedorf en direction de Lyss est décédé après que sa voiture est sortie de la route dans un virage à gauche. Le véhicule du malheureux a franchi une clôture de pâturage avant de terminer sa course dans le talus du Lyssbach. La route de Wiler a dû être fermée à la circulation durant près de cinq heures pour les travaux et les constats relatifs à l’accident. La police cantonale bernoise, les sapeurs-pompiers de Lyss et une équipe d’ambulanciers ont été mobilisés sur les lieux. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du drame. /comm+alr