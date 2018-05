Delémont’BD : programme complet dévoilé

Il y en aura pour les petits et pour les grands à Delémont’BD. Le programme complet de la manifestation qui se tiendra du 15 au 17 juin dans la capitale a été publié ce mercredi. Les activités se veulent variées et elles seront destinées aux adultes, ainsi qu’aux enfants. Il avait déjà été dévoilé qu’une cinquantaine d’auteurs est invitée et que neuf expositions se tiendront dans la capitale jurassienne dans le cadre du festival.

Programmation étoffée

Hormis ces grands rendez-vous, les organisateurs ont souhaité créer une véritable ambiance à part du 15 au 17 juin dans les rues de la vieille ville delémontaine. Les plus jeunes auront à cœur de se promener à la rue des Granges. Elle sera transformée en jungle pour l’occasion avec des énigmes et un atelier de graffitis. Les enfants pourront aussi apprendre à dessiner des personnages. Pour les adultes, diverses expositions OFF prendront leurs quartiers à chaque coin de rue avec plusieurs découvertes. On y verra notamment les œuvres de Pitch Comment ou encore du Belge Phiilppe Geluck. Les soirées seront festives. On pourra découvrir aux platines DJ Chappuis et DJ Winistörfer. Oui, le maire de Delémont et celui de Moutier se livreront à un duel musical et amical le vendredi.

Le programme complet est à découvrir sur www.delemontbd.ch. /mle