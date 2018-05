Les parcs naturels au cœur d’un nouvel itinéraire cyclable

Découvrir les paysages de six parcs naturels tout en faisant du vélo électrique. Un nouvel itinéraire cyclable qui relie Schaffhouse à Genève a été inauguré jeudi à La Theurre, dans les Franches-Montagnes. La « Route Verte » est l’œuvre d’une collaboration entre six parcs régionaux, dont ceux du Chasseral et du Doubs, de neuf cantons et d’une vingtaine d’organisations. Le tracé se décline en sept étapes et chacune d’elles met en avant des personnages typiques du paysage traversé. Le public est, par exemple, invité à rencontrer un éleveur de chevaux franches-montagnes ou faire une dégustation chez un vigneron. L’itinéraire se veut ainsi un pont culturel entre la Suisse alémanique et la Suisse romande.