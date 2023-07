Des bandes refuge pour favoriser la biodiversité

Au début juillet, la saison des foins et des regains bat son plein pour les agriculteurs. La plus grande partie de l’herbe coupée servira à faire du fourrage pour nourrir le bétail mais certains paysans, sensibilisés au maintient de la biodersité, évitent volontairement de faucher la totalité de leur prairie. Apparaissent alors de petites surfaces d’herbes hautes qui semblent avoir été oubliées anarchiquement. Il s’agit de bandes refuge qui permettent aux insectes et aux petits animaux d’avoir le temps de se reproduire, de conserver leur habitat et aux graines d’avoir le temps de mûrir pour se disperser.

« Dans l’ensemble du Parc, on a environ 1000 prairies qui appliquent cette mesure. Ça représente 7 kilomètres carrés dont 10% de l’étendue totale est épargnée par la fauche », estime Anatole Gerber, chargé de mission biodiversité au Parc Chasseral. Le concept n’est pas nouveau. Mis en place au début des années 2000, aujourd'hui il s’est démocratisé au point où de plus en plus d’agriculteurs relèvent des difficultés dans la gestion de ces prairies.