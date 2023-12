Les chantiers nature du Parc Chasseral séduisent toujours

571 personnes, dont 403 élèves et jeunes en formation, ont participé à des chantiers nature volontaires dans le Parc Chasseral en 2023. Et ce parallèlement aux nombreuses interventions menées avec des professionnels. Aménagement et balisage de chemins de randonnée, aide à la réfection de murs en pierres sèches, ou plantation et taille de haies… les actions variées ont été réalisées sur tout le territoire du parc naturel régional. Au total 13 chantiers ont été réalisés selon un communiqué publié ce vendredi. L’opération sera reconduite l’an prochain. /comm-ami