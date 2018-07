Hôpital de Moutier : l’étonnement de Jacques Gygax

C’est la surprise dans les rangs de l’Hôpital du Jura. Le Conseil d’administration de l’H-JU ne s’attendait pas au lancement du processus de vente du site de Moutier. L’Hôpital du Jura bernois l’a officialisé jeudi en fin de journée dans un communiqué. Il a confié cette mission à une grande banque spécialisée. Si l’HJB dit privilégier le rachat de l’établissement prévôtois par le Canton du Jura, il n’exclut pas une vente à un privé. La rapidité de ce lancement, qui plus est dans la période creuse des vacances d’été, et l’absence de concertation laissent perplexe le président du Conseil d’administration de l’Hôpital du Jura, Jacques Gygax. Il exprime ses doutes concernant l’avenir du site de Moutier et de l’H-JU. /nbe