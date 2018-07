L’avenir du site prévôtois de l’HJB interpelle des élus du PSA

Le canton de Berne accélère-t-il le démantèlement de Moutier, tout en bloquant le processus de transfert ? C’est ce que se demandent les élus du PSA au Grand Conseil Maurane Riesen et Peter Gasser. Ils réagissent face à l’officialisation de l'annonce de la mise en vente du site prévôtois de l’Hôpital du Jura bernois en fin de semaine passée. Ils ont transmis samedi une interpellation urgente à l’exécutif bernois à ce sujet. Dans le texte, les deux élus autonomistes s’étonnent tout d’abord du calendrier choisi pour faire cette annonce, en plein mois de juillet. D’autant plus que, selon leur interpellation, ni le partenaire direct, à savoir l’Hôpital du Jura, ni les autorités de Moutier n’ont été informés. Ils aimeraient donc savoir si le directeur de la Santé publique était, lui en revanche, au courant de cette décision, et si le Conseil-exécutif a validé une telle stratégie. Mais surtout, ils s’élèvent contre ce qu’ils estiment être une nouvelle preuve du démantèlement des infrastructures de Moutier par les autorités bernoises. Agissent-elles par « vengeance politique » ? La question est en tout cas posée. Les auteurs aimeraient également connaître les raisons pour lesquelles le conseil d'administration de l’HJB n’a pas attendu la décision de la Préfecture du Jura bernois. Ils souhaiteraient aussi connaître les conséquences en cas d’annulation du vote du 18 juin. /comm+amo