Les trains circulent à nouveau entre Moutier et Delémont

Le trafic ferroviaire a repris normalement vers 11h30 entre Moutier et Delémont. Les trains ont été totalement bloqués pendant près de trois heures mardi matin, en raison de la présence d'un taureau sur les rails à proximité de Courrendlin. Les passagers de la ligne Bienne-Bâle ont dû passer par Olten et un service de bus a assuré la liaison entre Delémont et Moutier.

Le taureau s'est échappé lors de son transfert à l'abattoir et a couru sur les voies ferroviaires. Son propriétaire et un employé de l'abattoir ont réussi à la rattraper et à le neutraliser. Lors de la présence d'animaux sur les rails, les CFF précisent qu'ils arrêtent systématiquement tous les trains pour des raisons de sécurité. Ils envoient alors sur place un chef d'intervention qui suit les événements et indique à quel moment le trafic peut reprendre. /mvr