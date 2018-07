La 1re classe dans le viseur des jeunes socialistes

Les CFF préfèrent laisser le débat dans l’arène politique. Reste que son porte-parole, Frédéric Revaz, nous livre la position de l’ex-régie fédérale sur la question. Selon les CFF, la 1re classe est nécessaire car elle répond avant tout à un besoin de la clientèle. Les compositions des trains sont planifiées en fonction de la demande et en fonction des attentes des cantons. Cette demande peut fluctuer selon le tronçon sur une même ligne: des sièges vacants entre Olten et Bienne peuvent se remplir entre Lausanne et Genève. De plus, les CFF notent qu’en cas de pics d’affluence, ils ont la possibilité d’installer des passagers munis d’un billet de 2e classe en 1re. Les voyageurs peuvent aussi se renseigner sur les prévisions d’occupation par classe sur leur smartphone ou sur le site web cff.ch. Enfin, La compagnie rappelle que des trains supplémentaires sont prévus aux heures de pointe et que les nouveaux trains Duplex, il y en a déjà 6 en circulation en Suisse, ont la possibilité de convoyer jusqu’à 1200 personnes.