Voiture volée puis accidentée aux Reussilles

Le village des Reussilles a été le théâtre d’une situation peu ordinaire dans la nuit de mardi à mercredi. Une ou plusieurs personnes ont volé une voiture avant d’avoir un accident dans le même village un peu plus tard. La police cantonale bernoise précise qu’elle a été informée vers 3h40. Selon les premiers éléments de l’enquête, le véhicule volé a été accidenté près du restaurant La Clef. Le conducteur est entré en collision avec un mur situé sur le côté droit de la route. À l’arrivée des forces d’engagement, le ou les passagers n’étaient plus sur les lieux.

Les investigations ont permis de déterminer que la voiture en question, une VW Polo grise, avait été dérobée un peu plus tôt. Les faits se produits entre 2h et 3h du matin sur la place de parc du restaurant Guillaume Tell. La police a ouvert une enquête sous la direction du Ministère public régional Jura bernois – Seeland et recherche des témoins. Toute personne susceptible de fournir des renseignements est priée de s’annoncer au 032 344 51 11. /comm+alr