Les activités du Parc Chasseral sous la loupe

Le Parc Chasseral a-t-il atteint ses objectifs stratégiques ? C’est à cette question qu’une équipe de l’Université de Berne devra répondre. Mandatée par le canton, elle doit vérifier si les activités du parc naturel sont conformes avec le label « Parc » attribué par la Confédération en 2011. Cette certification, décernée tous les 10 ans, entraîne la prise en charge des coûts de fonctionnement par le canton et la Confédération. En plus du Chasseral, les parcs du Diemtigtal et du Gantrisch subiront aussi cet examen en même temps. /comm+amo