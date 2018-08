Vente de l’hôpital de Moutier : la méfiance du PSJ

Le PSJ fait part de ses craintes à propos de l’intérêt manifesté par le groupe Genolier pour l’hôpital de Moutier. Dans un communiqué publié ce vendredi, le Parti socialiste jurassien « s’inquiète de l’importance prise par le secteur privé dans le domaine de la santé ». Il demande ainsi que « le Gouvernement jurassien et l’Hôpital du Jura se positionnent rapidement – et seuls – pour faire une offre de rachat du site prévôtois ». Le PSJ souhaite que l’H-JU et l’exécutif cantonal « réfléchissent aussi » à une telle solution et pas seulement à un éventuel partenariat avec le groupe privé. Le Parti socialiste jurassien estime, enfin, que la convention collective de travail de l’Hôpital du Jura devra être appliquée aux employés du site de Moutier. /comm + fco