Tornos affiche un carnet de commandes historique

C’est du jamais vu dans l’histoire de Tornos. Le carnet de commandes du fabricant prévôtois de machines-outils a atteint un niveau historique de 93 millions de francs durant le premier semestre de l’année. L’entreprise a fait le point lundi sur l’année écoulée jusqu’ici. La hausse des entrées de commandes est constatée dans toutes les régions et pour toutes les lignes de production. Tornos boucle ainsi les six premiers mois sur un bénéfice de 5,5 millions de francs. Un résultat réjouissant qui permet au directeur de l’entreprise, Michael Hauser, de prévoir une évolution favorable durant le second semestre : « nous avons des délais de livraison allant jusqu’à une année » indique-t-il.

Une vague de travail

« Le travail est venu comme un tsunami », ajoute Bruno Edelmann le directeur financier. Une situation qui mène à des résultats réjouissants, mais non pas sans quelques obstacles. Pour faire face à cette demande importante, du personnel temporaire a été engagé, et il a notamment fallu rallonger certains délais de livraison.

Industries et marchés

L’Europe et plus particulièrement l’Allemagne représentent actuellement les plus grands marchés de Tornos. La grande majorité des commandes vient de l’industrie automobile suivie de l’électronique, sans oublier l’horlogerie, domaine dans lequel les entrées de commande ont doublé en comparaison avec la même période l'an dernier.

Par ailleurs, Tornos a validé la vente son usine située à la rue de l’Ecluse à Moutier, prévue fin 2019. La production sera à l’avenir centralisée sur le site principal de la rue Industrielle, toujours en Prévôté, où travaille la moitié des 700 employés du groupe. /anl