Un accident de la circulation fait un blessé à Grandval

Un conducteur a fait une sortie de route vendredi soir à Grandval. Peu avant 22h, son véhicule qui circulait sur la Grand-Rue a quitté sa trajectoire et est venu s’encastrer dans un garage privé. Blessé, il a dû être extrait de l’habitacle par les pompiers du CRISM et du Cornet, selon la police cantonale bernoise. Des ambulanciers lui ont ensuite prodigué les premiers secours avant que la REGA ne prenne la relève et le transporte à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’événement. /amo