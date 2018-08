À la recherche de vergers pour soutenir les pressoirs de la région

Opération recherche de vergers pour le Parc Chasseral. L’organisation a lancé un appel afin de dégoter de nouveaux arbres fruitiers et développer des chantiers-nature. Le but est de soutenir les pressoirs de la région, soit d’Orvin, de Courtelary et de Valangin. Les fruits récoltés peuvent provenir de tout le territoire du Parc Chasseral. Tout propriétaire d’un verger situé dans le Vallon de St-Imier, sur le Plateau de Diesse ou dans le Val-de-Ruz peut donc s’annoncer auprès de l’organisation. Les pommes seront ensuite rachetées.

En plus des activités de récolte de fruits et de pressage, les volontaires pourront accomplir d’autres missions d’entretien d’éléments paysagers./comm+jrg