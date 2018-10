Station-service braquée à Nidau

Brigandage dimanche soir à Nidau. Un homme masqué a menacé deux employées avec un pistolet dans le magasin d’une station-service de la rue principale. Il s’est fait remettre l’argent de la caisse avant de prendre la fuite à pied avec le butin en direction du centre-ville. Il est ensuite monté dans une petite voiture blanche garée peu avant le pont enjambant l’Aar. Le véhicule est alors parti en direction du quartier Almatten où sa trace a été perdue. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et lance un appel à témoins.

Signalement

L'inconnu répond au signalement suivant : il mesure entre 175 et 180 centimètres et est de corpulence élancée. Au moment des faits, il portait un pull à capuchon gris foncé, des pantalons de training foncés et des chaussures de sport noires avec un motif blanc frappant. Il portait une casquette sous son capuchon et son visage était caché par un tissu foncé. /comm-ast