Ignazio Cassis ouvre la Biennale du patrimoine horloger

La 8e édition de la Biennale du patrimoine horloger est lancée. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a fait le déplacement de La Chaux-de-Fonds vendredi soir afin de participer à la table ronde inaugurale de la manifestation. Ignazio Cassis, et les autres invités sur scène, Anne Bisang, directrice du Théâtre populaire romand, François Hainard, président du Club 44 et François Thiébaud membre de la direction du Swatch Group, ont évoqué l’apport de l’horlogerie pour les Montagnes neuchâteloises et la Suisse pour hier, aujourd’hui et demain sur la scène du théâtre de l'Heure bleue.





Ignazio Cassis a déclaré que "La Chaux-de-Funds et Le Locle ont reçu un élan avec l'inscription au patrimoine de l'UNESCO en 2009, et peuvent être considérées comme des capitales de l'horlogerie. Mais ce sera désormais à la capacité des gens d'ici d'innover pour briller dans le futur."





Le conseiller fédéral a aussi rappelé que l'horlogerie était la carte de visite de la Suisse, synonyme de précision, de fiabilité et d'innovation, et d'assurer l'importance pour le Gouvernement de donner de la visibilité et du poids à cette industrie.







La Biennale du patrimoine horloger se tient jusqu’à dimanche. Près de 350 lieux en lien avec l’horlogerie sont à visiter. Selon les organisateurs, on se dirige vers une année record. Les visites sur inscriptions sont déjà pratiquement toutes complètes. Mais plus de la moitié des lieux sont toutefois libres d’accès. /lre