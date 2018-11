L’Hôpital du Jura bernois en a assez

L’Hôpital du Jura bernois exprime son ras-le-bol. Dans un communiqué publié ce lundi, le personnel annonce vouloir remettre les enjeux de la santé au centre de débats fortement influencés par les luttes partisanes. En outre, la direction et le conseil d’administration soutiennent que le personnel se voit actuellement comme un otage politique, ce qui l’empêche de réaliser correctement son travail. Pour les dirigeants, les seuls enjeux qui méritent une telle attention sont la qualité et la sécurité de la couverture sanitaire de la région ainsi que la préservation des emplois.

L’Hôpital est face à plusieurs défis pour l’avenir. La direction et son équipe soulignent ne pas avoir perdu de leurs forces et de leur dynamisme quant aux défis qui s’annoncent. Elles comptent aussi utiliser les soutiens reçus comme élément de motivation pour reprendre la main sur le destin de l’hôpital et initier des projets positifs et enthousiasmants. /comm-tho