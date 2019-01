Les Verts bernois ont choisi leurs candidats pour la course au Conseil national. Le parti écologiste a inscrit 24 noms (14 femmes et 10 hommes) pour les élections du 20 octobre prochain. Parmi eux, Moussia de Watteville. La députée au Grand Conseil figure aux côtés de deux autres francophones, la conseillère de ville biennoise Myriam Roth et celle de Nidau Carine Stucki.

A noter que la section cantonale des Verts a inscrit la présidente du parti national Regula Rytz en tête de liste. /comm-amo