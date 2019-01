Reconvilier : vastes investigations en cours

L’enquête sur le nouveau-né retrouvé sans vie à Reconvilier bat son plein. Au lendemain de la découverte du corps sur une place de parc située près de la Salle des fêtes, plusieurs équipes d’enquêteurs vérifient différents indices. La police cantonale bernoise a communiqué vendredi après-midi. Elle indique que « jusqu’à présent, ni l’origine ni l’identité de la fillette n’ont pu être clarifiées ». L’institut de médecine légale de l’Université de Berne de son côté annonce « des examens très complexes pour déterminer la cause du décès, ce qui prendra un temps considérable ». La police donne aussi quelques détails supplémentaires et précise son appel à témoins.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’enfant se trouvait dans un sac d’ordure « Celtor ». Il a probablement été déposé entre mardi soir et jeudi midi près de la barrière de la place de parc. La police précise que des indices de la population pourraient jouer un rôle déterminant dans cette affaire. Elle recherche désormais des témoins qui « auraient fait des observations sur la place de parc près de la Salle des fêtes de Reconvilier entre le 15 et le 17 janvier, notamment concernant une personne avec un sac-poubelle ». Les forces de l’ordre demandent aussi si des personnes « ont dans leur entourage une femme enceinte ou ayant accouché et dont on ne sait pas où se trouve l’enfant ». La police bernoise invite par ailleurs une nouvelle fois les proches de l’enfant de la joindre, afin de pouvoir éventuellement prendre en charge la mère.

Toute personne ayant des renseignements peut s’annoncer au 032 344 51 11. /comm+ast