Cinq suspects de brigandage arrêtés

Une série de brigandages perpétrés en début d'année entre Villeret, Les Reussilles et Le Landeron a été élucidée. La police cantonale bernoise a annoncé jeudi par communiqué qu’elle a arrêté et mis en détention cinq auteurs présumés des faits ; au sein de la bande, trois sont mineurs. Les brigandages ont été commis entre février et mars de cette année. Aux Reussilles, trois hommes avaient pénétré à l’intérieur d’une boulangerie. Ils avaient menacé et ligoté une victime à une chaise avant de prendre la fuite avec le butin. Grâce aux vastes investigations entreprises par la police, des liens entre les trois affaires ont pu être établis. Lors des interrogatoires, les cinq hommes ont en partie reconnu leurs implications dans les brigandages. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice. /comm-jrg