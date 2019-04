Progression de 5,2 % des employés dans l'horlogerie en 2018

Le nombre de personnes employées dans les firmes horlogères a augmenté l'an dernier. A fin septembre 2018, les effectifs de l'industrie horlogère s'établissaient à 57'812 travailleurs, soit une hausse de 2868 postes ou de 5,2% par rapport à l'année précédente.

« Le secteur a presque compensé, en termes de personnel, les pertes subies ces dernières années. Malgré ce bon résultat, la prudence reste de mise », indique lundi la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse (CP) en présentant son recensement annuel.

« C'est la première fois que les chiffres remontent la pente depuis quatre ans, après la perte de 4168 unités (-7,1%) entre 2014 et 2017 », précise l'organisation. Cette nette progression est en corrélation avec la croissance globale des exportations horlogères suisses en 2018 (+6,3%).

La quasi-totalité des engagements ont été effectués au sein du personnel de production (+2'691 ou +7,0%). Dans les autres catégories, on enregistre une très légère augmentation du personnel de direction (+152) et du personnel administratif (+35).

Le personnel à domicile est lui en recul de 10 unités (-7,8%). « Cette évolution est peu significative, le travail à domicile étant effectué par une centaine de personnes uniquement », précise la CP. La proportion de travailleurs au bénéfice d'un diplôme des métiers a progressé de 5,7% représentant désormais 46,9% des effectifs globaux.





1277 emplois en plus dans le Canton de Neuchâtel

Par régions, le canton de Neuchâtel gagne 1277 emplois et celui de Berne 883. Le trio de tête des cantons les plus horlogers en matière d'effectifs restent Neuchâtel (15'289), Berne (12'228) et Genève (10'077).

Le nombre de poste s'est établi à 6'550 dans le Jura, soit 68 de plus qu'en 2017. Formé par ces trois cantons ainsi que Jura, Vaud et Soleure, « l'Arc horloger » concentre l'essentiel des ressources du secteur, soit 53'075 travailleurs (près de 92% des effectifs totaux).

Le nombre d'entreprises est en augmentation de 3,3% depuis le dernier recensement (694 contre 672) et ce, principalement grâce à l'ouverture de nouveaux points de vente, observe l'organisation. Parmi les domaines d'activité, le produit terminé représente 21,4% de la branche. La sous-traitance en représente le 38,8%.

Les entreprises soumises à la convention collective de travail (CCT) signée avec les syndicats du secteur sont largement majoritaires: elles représentent les trois quarts d'entre elles (512 unités), occupant 49'722 personnes. Ainsi, 86,0% des travailleurs exerçaient en 2018 leur activité dans des entreprises soumises à la CCT de la branche (85,9% en 2017). L'horlogerie est un des secteurs les plus conventionnés en Suisse. /ATS-gtr