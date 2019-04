Trafic d’héroïne démantelé et drogue saisie à Ipsach

Un vaste trafic de drogue démantelé après plusieurs mois d’enquête : la police cantonale bernoise l’a annoncé ce lundi dans un communiqué. Deux hommes ont été interpellés et neuf kilos d’héroïne saisis. Ils sont accusés de s’être procuré et d’avoir revendu d’importantes quantités d’héroïne.



Les suspects âgés de 51 et 57 ans sont accusés de s’être procuré la drogue, mais aussi de l’avoir transformée, stockée et revendue. Ils l’auraient écoulée principalement dans les régions du Seeland et de l’Emmental pendant plusieurs mois. Les neuf kilos d’héroïne ont été saisis en décembre dernier lors d’une perquisition à Ipsach, dans l’arrondissement de Bienne. Cette action a été menée sur la base d’observations et d’enquêtes antérieures. Quelques milliers de francs ont aussi été trouvés sur les lieux. La valeur marchande de la drogue est estimée à près d’un million de francs.



Les deux hommes arrêtés dans le cadre de la perquisition sont toujours en détention. Ils ont en partie avoué être impliqués dans le trafic de drogue et devront répondre de leurs actes devant la justice. /comm-ast