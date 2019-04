Le trafic routier a triplé à Chasseral

Il y a toujours plus de Véhicules à Chasseral. Le trafic routier a même triplé en dix ans, selon les derniers relevés du canton de Berne. L’année dernière, les Ponts et Chaussées ont comptabilisé 122'000 véhicules sur les six mois d'ouverture du col, contre seulement 35'000 en 2007 avant l’abolition du péage. Mais qui dit croissance de la mobilité dit effets indésirables, notamment pour les habitants des communes riveraines du sommet, soit Lignières, Nods et Diesse. Le Parc Chasseral annonce ce jeudi vouloir mettre en place des mesures d’accompagnement. Le responsable de la communication évoque les principaux problèmes rencontrés. Nicolas Sauthier: