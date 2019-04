Dégât sur la voie CFF entre Bienne et Frinvillier

Les trains n'ont pas pu circuler entre Bienne et Péry. Une irrégularité a été décelée mardi en fin d’après-midi sur la voie, sans plus de précision. Une réparation a été nécessaire. Un service de bus a été mis en place entre Bienne et Sonceboz. La fin des dérangements est prévue entre 18h30 à 19h selon le service de presse des CFF. /jrg