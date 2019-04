Delémont’BD marque le coup pour son premier lustre

Retour en enfance garanti avec Mickey et Petzi



À ses côtés, on retrouvera évidemment des œuvres internationales et éclectiques. Retour en enfance garanti avec Petzi - le plus célèbre petit ourson de la BD et ses amis Pingo, Riki et l’Amiral - en passant par un autre mythe, Mickey, qui fêtera ses 90 ans sans avoir pris une ride. On découvrira également des créations destinées à un public plus averti, notamment avec le Sociorama de Lisa Mandel. La bédéiste française, Grande Trissoue 2019, pose un regard acéré sur les ruptures sociales mais dispose aussi d’un registre qui s’adresse aux enfants.