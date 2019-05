Hôpital de Moutier : message clair du directoire

L’analyse d’Alexandre Steiner

Sur le fond, il n’y a pas grand-chose de neuf par rapport aux éléments qui ont fuité après la séance en petit comité de lundi dernier. Dominique Sartori et Anthony Picard veulent faire passer un message clair : l’Hôpital de Moutier ne peut survivre que s’il devient un établissement intégrant soins somatiques et santé mentale, et ce de manière intercantonale.

La rhétorique se veut avant tout optimiste : Dominique Sartori refuse de parler de perte de prestations, comme les urgences de nuit. Il préfère se concentrer sur l’évolution des soins et le développement de compétences spécialisées. Anthony Picard, lui, précise que l’hôpital ne peut plus se disperser pour plaire à tout le monde, et regrette les critiques tournées vers le passé plutôt que l’avenir.

Tous deux se retrouvent pour affirmer que ce projet est le seul qui permette de se différencier de la concurrence jugée « mortelle » que représentent Bienne et surtout Delémont, à seulement douze minutes. Il permet de garantir la pérennité de l’Hôpital de Moutier pour les 20 ans à venir, indépendamment des mouvements territoriaux que pourrait connaître la ville.

Reste à savoir si cette communication positive suffira à convaincre la population, les élus et mouvements opposés à cette transformation, et surtout Pierre Alain Schnegg. Le directeur de la Santé publique bernoise n’a pas encore exprimé son avis, contrairement au Gouvernement jurassien et à l’Hôpital du Jura qui soutiennent l’idée. Sa prise de position est attendue avant la fin du mois. /ast





