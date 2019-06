Axe ouest : le Grand Conseil attend la fin du dialogue

L’axe-ouest de Bienne s’est à nouveau invité dans les débats du Grand Conseil. Pour son dernier jour de séance, le législatif bernois s’est penché sur le dossier jeudi. Il a accepté une motion demandant un moratoire par 95 voix contre 43 et quatre abstentions. Le parlement a ainsi suivi l’avis du Conseil-exécutif, pour qui cette motion correspond à la démarche lancée ce printemps.







Laisser une chance au dialogue d'aboutir



La plupart des députés qui se sont succédés à la tribune ont salué la suspension du projet par l’Office fédéral des routes et le lancement de la procédure de dialogue, qui doit se poursuivre jusqu’à l’été 2020. Pour les Verts, le dialogue est le seul moyen de trouver un terrain d’entente dans cette région très divisée. Les socialistes ont de leur côté estimé que la voie sur laquelle on s’est engagé est la bonne.





Affaire classée

Le PLR a estimé que la proposition de la motion – à savoir, demander un moratoire et ouvrir la discussion – est déjà réalisée. Le texte avait en effet été déposé avant que le projet soit mis sur pause et que le processus de dialogue soit mis en place. Le parti a donc proposé de classer la motion. La gauche et le centre s’y sont opposés, estimant que ce serait envoyer un signal négatif, car la procédure n’est pas terminée. En vain, le classement a été accepté par 76 voix contre 62 et 4 abstentions.



Sur le même sujet, le Grand Conseil a refusé un postulat qui demandait de revoir le projet de l’axe ouest par 74 voix contre 64 et trois abstentions.







Tunnel de Port : le Grand Conseil veut avancer

Le Grand Conseil a aussi accepté une motion concernant le tunnel de Port. Résultat du vote : 80 oui et 61 non. Il a chargé le Conseil-exécutif de s’engager auprès de la Confédération pour faire avancer la réalisation de la bretelle sur la rive droite du lac. Pour la majorité du législatif, le projet de l’axe ouest doit être découpé, afin d’aller de l’avant avec cette partie du projet qui n’est pas contestée par la population. /mdu