Vandalisme au sommet du Chasseral

Certaines des poutres qui jalonnent une partie du sentier de la Crête du Chasseral ont été vandalisées ce printemps, de même que les panneaux explicatifs correspondants. Le Parc régional Chasseral rappelle mardi dans un communiqué que ces poutres ne sont pas là pour faire joli, mais qu’il s’agit d’une mesure pour protéger la flore très particulière de l’arête rocheuse.



La mise en place de ces poutres et panneaux remonte à 2009, et elles ont été renouvelées l’an dernier. Leur installation faisait suite au constat que près de 15 % des 79 plantes menacées dans le massif jurassien ou indicatrices d’un climat montagnard avaient disparu en 35 ans. L’une des causes identifiée alors n’était autre que le piétinement excessif par les promeneurs. Les poutres présentes au sommet du Chasseral marquent donc une limite à ne pas franchir et visent à déplacer le cheminement des randonneurs, sans pour autant interdire l’accès au site. Les panneaux ont quant à eux un objectif de sensibilisation aux richesses naturelles du lieu.



Le Parc Chasseral indique dans son communiqué que l’efficacité de ces aménagements est démontrée et qu’ils seront remis en place prochainement. /ast