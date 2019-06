Neuchâtel s’apprête à plonger dans l’étrange

Yves s’est acheté un nouveau frigo intelligent. Mais bientôt, cette machine va influencer toutes les facettes de sa vie. Ce n’est que l’un des nombreux scénarios loufoques qui seront présentés lors de la 19e édition du NIFFF. Le Festival du film fantastique de Neuchâtel a présenté jeudi son programme complet. Du 5 au 13 juillet, environ 150 films, dont 90 courts-métrages, seront projetés. Plusieurs premières mondiales sont prévues, dont le délirant « Jesus shows you the way to the highway », de Miguel Llansó et « Les Particules » du réalisateur franco-suisse Blaise Harrison, deux films présentés en compétition internationale.