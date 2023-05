Le NIFFF sous la houlette de Josiane Balasko

Josiane Balasko sera aux commandes de la 22e édition du Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel (NIFFF). L’actrice, réalisatrice et scénariste française sera accueillie du 30 juin au 8 juillet en tant qu’invitée d’honneur et présidente du jury international.

L’actrice donnera notamment une conférence sur son travail littéraire et son amour du genre fantastique le 6 juillet dans le cadre du forum New Worlds of Fantasy. L’évènement sera suivi d’une séance de dédicaces. Les réservations pour la conférence seront ouvertes le 15 juin sur le site du festival.

Membre de la célèbre troupe du Splendid dans les années 70 et 80, elle a joué dans Les bronzés font du ski et Le père Noël est une ordure. Elle a déclaré son amour à de grands auteurs du fantastique comme Edgar Allan Poe ou Ray Bradbury avec le recueil de nouvelles Jamaiplu. /comm-gtr