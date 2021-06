Le NIFFF en mode « miraculeux »

Vivant et hybride : le Festival du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF) lève le voile sur sa programmation. La manifestation se tiendra du 2 au 10 juillet dans la cité lacustre et présentera plus d’une centaine d’œuvres. Malgré la situation sanitaire, le festival cinématographique est l’un des premiers cette année en Suisse à réinvestir l’espace public. Les films seront projetés en présentiel dans six lieux, dont le Théâtre du Passage, des salles de cinéma Cinepel, l’Open air au cœur de la ville et le Museum d’histoire naturelle. La jauge du nombre de spectateurs sera limitée, mais est encore susceptible d’évoluer d’ici début juillet en fonction de la situation sanitaire. Une partie de la sélection pourra également être visionnée en ligne. Le festival OFF au Jardin anglais prendra quant à lui la forme d’une grande terrasse pour rassembler les festivaliers et riverains.