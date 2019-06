Inacceptable, la révision de la loi sur les impôts

Jura bernois.Bienne rejette le projet de révision de la loi bernoise sur les impôts prévu pour 2021. Le comité de l’association a pris position lors de sa dernière séance. Il estime que les communes sont lésées de façon inacceptable et demande une refonte du texte. Jb.B déplore que les autorités communales n’aient pas été associées à l’élaboration du projet dans le cadre du dialogue fiscal promis par le canton. Le taux d’imposition futur des entreprises n’est par ailleurs pas traité dans le projet. L’association relève que les pertes pour les communes sont déjà trop importantes et le seront encore plus lorsque le taux d’imposition des personnes morales sera abaissé. Elle demande donc une stratégie fiscale élaborée avec les communes et qui ne péjore pas leurs finances. /ast